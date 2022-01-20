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20 Oca 2022 - 00:12

A101 Market’ten Ayçiçek yağına dev indirim başladı!! “En Ucuzu Burada” Dedi, Sıvıyağı 23 Liraya İndirdi! Çay, Deterjan, Her Şey Bedava…

Son zamanlarda dolar kurundaki artış; vatandaşın cebini doğrudan etkilemişti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu artışların ardından Tarım Kredi Market’ten süper bir indirim gelmişti. A101 Market ise Tarım Kredi Market’e öyle bir rest yaptı ki, resmen tokat gibi çarptı. Adeta “En ucuzu burada” diyen A101 Market sıvıyağı 23 liraya indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…