- 20 Oca 2022 - 00:12

A101 Market’ten Ayçiçek yağına dev indirim başladı!! “En Ucuzu Burada” Dedi, Sıvıyağı 23 Liraya İndirdi! Çay, Deterjan, Her Şey Bedava…

Son zamanlarda dolar kurundaki artış; vatandaşın cebini doğrudan etkilemişti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu artışların ardından Tarım Kredi Market’ten süper bir indirim gelmişti. A101 Market ise Tarım Kredi Market’e öyle bir rest yaptı ki, resmen tokat gibi çarptı. Adeta “En ucuzu burada” diyen A101 Market sıvıyağı 23 liraya indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

20 Ocak Perşembe günü mükemmel indirimlere imzasını atacak olan A101 Market, birbirinden farklı çay çeşitlerinde, peynirlerde, sıvıyağlarda ve makarnalarda fiyatları dibe çekti. Dolar kurundaki yükselişten sonra uygun market arayışında olan vatandaşa kollarını açan A101 Market, temel ürünlerindeki indirimleriyle şok etkisi yarattı! İşte A101’den gelen o indirimler…

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20 Oca 2022 - 00:12 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market Ayçiçek Yağının Fiyatını Dibe Çekti! Yetişen Alacak Sadece 22 Lira! 5 Litresi Bile Neredeyse Bedavaya Satılıyor!
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor… mask
Şok Market Dolara Resti Çekti, Fiyatları İndirdi! Mutfaktan Banyoya; Her Şey Bedava! Sınırlı Sayıda, Raflar Boşalıyor…
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok! mask
Tarım Kredi Market Resmen Çıldırdı, Affetmedi! Bedava Gibi Satıyor... Ne BİM, Ne A101, Ne ŞOK... Böyle Bir İndirim Yok!
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava… mask
A101 Market Resti Çekti! Tek Gecede Tüm Fiyatlar İndi, Raflar Bomboş Kaldı! Ayçiçek Yağı Salça, Makarna, Yoğurt Her Şey Resmen Bedava…
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi… mask
Tarım Kredi Market; A101 ve BİM Markette Resti Çekti! Peynir, Çay, Zeytin Yok Pahasına Satılıyor! Dolar Molar Dinlemedi, İndirdikçe İndirdi…
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim… mask
Metro Market Fiyatları Merak Uyandırdı! Fiyatları Gören A101 ve BİM Tir Tir Titreyecek! Şeker, Yağ, Un… Fiyatlar Dibe Çekildi, İndirim Üzerine İndirim…
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi! mask
Tarım Kredi Market Fırsatçılara Dur Dedi! Tüm Marketlerle Yarışa Girdi; Ayçiçek Yağı 22 Lira, Salça 12 Lira, Un 10 Lira… Bedava Gibi!
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi! mask
A101 Market İndirim Üzerine İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı 43TL, Un 16 TL, Şeker 16 TL… Tüm Ürünlerde Dibe Çekildi! BİM ve ŞOK Sessiz Kaldı, Köşeye Çekildi!
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!” mask
Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarına İndirim Uyguladı! Sadece 22 Liraya... Dolar Molar Dinlemedi, İndirim Üstüne İndirim Yaptı! “Resmen Yarı Fiyat!”
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor! mask
Tarım Kredi Market Zamlara İnat Resti Çekti! BİM Marketle Yarışa Girdi! 5 Kiloluk Un ve Ayçiçek Yağı Bile… Tarih Böylesini İlk Kez Görüyor!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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A101 Market’ten Ayçiçek yağına dev indirim başladı!! “En Ucuzu Burada” Dedi, Sıvıyağı 23 Liraya İndirdi! Çay, Deterjan, Her Şey Bedava… mask
A101 Market’ten Ayçiçek yağına dev indirim başladı!! “En Ucuzu Burada” Dedi, Sıvıyağı 23 Liraya İndirdi! Çay, Deterjan, Her Şey Bedava…
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