A101 Market’ten Ayçiçek yağına dev indirim başladı!! “En Ucuzu Burada” Dedi, Sıvıyağı 23 Liraya İndirdi! Çay, Deterjan, Her Şey Bedava…
Son zamanlarda dolar kurundaki artış; vatandaşın cebini doğrudan etkilemişti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu artışların ardından Tarım Kredi Market’ten süper bir indirim gelmişti. A101 Market ise Tarım Kredi Market’e öyle bir rest yaptı ki, resmen tokat gibi çarptı. Adeta “En ucuzu burada” diyen A101 Market sıvıyağı 23 liraya indirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
20 Ocak Perşembe günü mükemmel indirimlere imzasını atacak olan A101 Market, birbirinden farklı çay çeşitlerinde, peynirlerde, sıvıyağlarda ve makarnalarda fiyatları dibe çekti. Dolar kurundaki yükselişten sonra uygun market arayışında olan vatandaşa kollarını açan A101 Market, temel ürünlerindeki indirimleriyle şok etkisi yarattı! İşte A101’den gelen o indirimler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yagg - En ucuzu TMO de yağ pirinç herşey...
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.