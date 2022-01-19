- 19 Oca 2022 - 19:21 G: 19 Oca 2022 - 19:56

Yasak Elma Dizisinden Acı Haber Geldi! Tüm Her Şey İptal, Bu İki Oldu! Görenler Deliye Dönüyor, Dönmemek Ne Mümkün…

FOX TV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan acı haber geldi. Her şey iptal olurken; çekimlerde durmak zorunda kaldı. Görenleri deliye döndüren bu durumun iki kez aynı isimde yaşanması ise “Yok artık” yorumlarına neden oldu.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara gelen Yasak Elma dizisinden bu seferde kara haber geldi. Eda Ece…

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19 Oca 2022 - 19:21 Ankara- Yaşam

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