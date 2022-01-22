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22 Oca 2022 - 00:23

Survivor 2022 All Star Yedekleri Ortaya Çıktı! Yedek Yarışmacılar Kimler? Acun Ilıcalı Zehir Zemberek Edecek Kişileri Topladı! Yakıp Yıkacaklar; Öyle İsimler Geliyor Ki…

Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı bir yarışın startını verdi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Survivor 2022 yarışmasının yedek kadroda yer alan yarışmacıları ise oldukça merak ediliyor. İşte Survivor All Star yedek yarışmacıları ile ilgili detaylar...