Survivor 2022 All Star Yedekleri Ortaya Çıktı! Yedek Yarışmacılar Kimler? Acun Ilıcalı Zehir Zemberek Edecek Kişileri Topladı! Yakıp Yıkacaklar; Öyle İsimler Geliyor Ki…
Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı bir yarışın startını verdi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Survivor 2022 yarışmasının yedek kadroda yer alan yarışmacıları ise oldukça merak ediliyor. İşte Survivor All Star yedek yarışmacıları ile ilgili detaylar...
Bir süredir TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı bir yarışın startını verdi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Survivor 2022 yarışmasının yedek kadroda yer alan yarışmacıları ise, nihayet ortaya çıktı! Peki, Survivor 2022 All Star yedekleri kimler? Survivor yedek yarışmacılar kimler? İşte, detaylar…
22 Oca 2022 - 00:23 - Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.