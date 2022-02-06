Survivor All Star 2022 Yeni Yedek Kadrosunda Kimler Var? Öyle İsimler Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Zehir Zemberek Edecek Kişileri Topladı! İşte Survivor 2022 Yedek Kadrosu

Bir süredir TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı bir yarışın startını verdi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Survivor 2022 yarışmasının yedek kadroda yer alan yarışmacıları ise, nihayet ortaya çıktı! Peki, Survivor 2022 All Star yedekleri kimler? Survivor yedek yarışmacılar kimler? İşte, detaylar…

Survivor 2022 All Star Yeni Yedek Kadrosunda Kimler Var? Şubat 2022 Yedekleri

Survivor 2022 bu akşam yeni yedek yarışmacılar belli oluyor. Yayımlanan 17. fragmanda yedek kadroda yarışmaya dahil olan yeni iki isim Gizem Memiç ve Atakan Işıktutan olduğu açıklandı. Bu akşam ekrana gelecek 17.bölümde Bora Edin son yarışmacı olarak açıklanmıştı..

TV8 ekranlarının ve Türkiye’nin sevilen yarışlarından biri haline gelmiş olan Survivor Türkiye yarışması, 2005 yılından beri farklı konseptler ile seyircinin karşısına çıkmaya devam eder hale geldi. Bu sene de geleneğini bozmayan Survivor Türkiye yarışması, All Star konsepti ile MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının finalinin hemen ardından TV8 ekranlarındaki yerini almaya başladı.

Survivor All Star 2022 yarışması, gönüllüler ve ünlüler arasındaki kıran kırana bir mücadeleyi ekranlara taşımaya başladığını şimdiden kanıtladı. İlk haftadan yoğun bir ilgi gören Survivor All Star yarışması, konseptinde çeşitli değişikliklere gitse de yedek kadro belirleme konusunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Asil yarışmacılarına karşın kendisine bir de yedek kadro seçen Survivor 2022 yarışması, o isimlerin yedek kadroda yer aldığını açıkladı!

Survivor 2022 All Star Yeni Yedek Kadrosunda Kimler Var? Önceki Yedek Oyuncular Böyle Açıklanmıştı...

Survivor All Star 2022 yarışması, heyecanlı bir yarışın startını verdi. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Survivor 2022 yarışmasının yedek kadroda yer alan yarışmacıları ise oldukça merak ediliyor. İşte Survivor All Star yedek yarışmacıları ile ilgili detaylar...

Survivor 2022 kadrosuna sonradan dahil olmak üzere seçilmiş olan isimleri barındıran Survivor yedek kadrosu geçtiğimiz gün programın yapımcılığını ve hakemliğini üstlenen Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Acun Ilıcalı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Survivor All Star 2022 yarışmasının yedek kadrosunda yer alan isimlerin; Yunus Emre Özden, Yağmur Banda, Gizem Memiç, Bora Edin, Parviz Abdullayev ve Atakan Işıktutan olduğu ortaya çıktı. Yedek oyuncuların hangi koşullarda Survivor All Star 2022 yarışmasına dahil olacağı merak konusu oldu.