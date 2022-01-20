- 20 Oca 2022 - 13:05 G: 20 Oca 2022 - 13:16

Camdaki Kız Dizisinde Cana Hamile! Herkes Nalan’dan Bebek Bekliyordu, Cana... Sedat Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da skandal bir olay patlak verdi! Cana karakterinin hamile olduğu iddia edilince; seyircinin başından aşağı kaynar sular döküldü! Herkes Nalan’dan bebek haberi bekliyordu ama Cana tüm her şeyi alt üst etti. Sedat’ın şimdi ayvayı yiyeceği gündeme bomba gibi düşerken; ağızlarda açık kaldı! Neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer, Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Ekranlara gelecek olan yeni bölümde ise Cana’nın hamile olduğu gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2022 - 13:05 Ankara- Yaşam

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