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21 Oca 2022 - 21:17

Camdaki Kız Dizisinde Cana Hamile! Herkes Nalan’dan Bebek Bekliyordu, Cana sürpriz yaptı... Sedat'ın Feride'ye Yalvarışı Olay Oldu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da skandal bir olay patlak verdi! Cana karakterinin hamile olduğu iddia edilince; seyircinin başından aşağı kaynar sular döküldü! Herkes Nalan’dan bebek haberi bekliyordu ama Cana tüm her şeyi alt üst etti. Sedat’ın şimdi ayvayı yiyeceği gündeme bomba gibi düşerken; ağızlarda açık kaldı! Neler oluyor?