Alişan’a Şok Rest! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Paramı Ver” Demişti, Acılı Gününde Olaylar Arttı!
Geçtiğimiz aylarda kardeşini kaybeden Alişan’a ünlü bir isimden gelen o kazık, herkesi şaşırttı. O dönem ile ilgili ilk kez konuşan Alişan, meslektaşlarından birini hedefe aldı ve o ismin kendi yerine sahne almak için cenaze döneminde kendisinden para istediğini iddia etti. Duyanların midesini bulandıran para isteme olayının ayrıntıları haberimizde...
Geçtiğimiz aylarda kardeşini kaybeden Alişan’a ünlü bir isimden gelen o kazık, herkesi şaşırttı. O dönem ile ilgili ilk kez konuşan Alişan, meslektaşlarından birini hedefe aldı ve o ismin kendi yerine sahne almak için cenaze döneminde kendisinden para istediğini iddia etti. Alişan’ın bahsettiği ismin ortaya çıkması ise, herkesi şoke etti! Peki, o şarkıcı kim? Alişan’dan kardeşinin öldüğünde para isteyen şarkıcı kim? İşte, detaylar…
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20 Oca 2022 - 13:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.