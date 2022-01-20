Alişan’a Şok Rest! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Paramı Ver” Demişti, Acılı Gününde Olaylar Arttı!

Geçtiğimiz aylarda kardeşini kaybeden Alişan’a ünlü bir isimden gelen o kazık, herkesi şaşırttı. O dönem ile ilgili ilk kez konuşan Alişan, meslektaşlarından birini hedefe aldı ve o ismin kendi yerine sahne almak için cenaze döneminde kendisinden para istediğini iddia etti. Alişan’ın bahsettiği ismin ortaya çıkması ise, herkesi şoke etti! Peki, o şarkıcı kim? Alişan’dan kardeşinin öldüğünde para isteyen şarkıcı kim? İşte, detaylar…



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