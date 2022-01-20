Kuruluş Osman’dan Düğün Müjdesi! Berk Oktay Hazırlıklara Başladı, Çeyizler Dizilmeye Başlandı! Neler Oluyor?
Bir süredir mutlulukları ile adeta düşman çatlatıp, dost sevindiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden herkesi sevindirecek bir haber geldi. İşte Kuruluş Osman'dan çıkan düğün müjdesinin detayları...
Bir süredir mutlulukları ile adeta düşman çatlatıp, dost sevindiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden herkesi sevindirecek bir haber geldi. İlişkilerini ciddi bir boyuta taşımayı hedefleyen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, evlilik hazırlıkları için düğmeye bastı. Bu haber ile hayranlarını bir hayli sevindiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, düğün için tarih de verdi! Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evleniyor mu? Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…
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20 Oca 2022 - 13:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.