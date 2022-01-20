- 20 Oca 2022 - 13:30 G: 20 Oca 2022 - 13:37

Kuruluş Osman’dan Düğün Müjdesi! Berk Oktay Hazırlıklara Başladı, Çeyizler Dizilmeye Başlandı! Neler Oluyor?

Bir süredir mutlulukları ile adeta düşman çatlatıp, dost sevindiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden herkesi sevindirecek bir haber geldi. İşte Kuruluş Osman'dan çıkan düğün müjdesinin detayları...

Bir süredir mutlulukları ile adeta düşman çatlatıp, dost sevindiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çiftinden herkesi sevindirecek bir haber geldi. İlişkilerini ciddi bir boyuta taşımayı hedefleyen Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, evlilik hazırlıkları için düğmeye bastı. Bu haber ile hayranlarını bir hayli sevindiren Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti, düğün için tarih de verdi! Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay evleniyor mu? Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…


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20 Oca 2022 - 13:30 - Magazin

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Kuruluş Osman’dan Düğün Müjdesi! Berk Oktay Hazırlıklara Başladı, Çeyizler Dizilmeye Başlandı! Neler Oluyor? mask
Kuruluş Osman’dan Düğün Müjdesi! Berk Oktay Hazırlıklara Başladı, Çeyizler Dizilmeye Başlandı! Neler Oluyor?
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