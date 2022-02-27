- 27 Şub 2022 - 19:45

Survivor Sercan Kararını Verdi Geri Dönüyor! Ortalığı Karıştırdı, Acun Ilıcalı’nın Bile Ağzı Açık Kaldı! Ünlüler Takımı Sallandıkça Sallandı!

Survivor All Star yarışması, şampiyonların şampiyonunu seçmek için nefes kesen yarışına geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Zorlu yarışları kadar polemikleriyle de gündemlerden düşmeyen Survivor yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...

Ekranların fenomen yarışma programı olan Survivor, All Star konsepti ile TV8 ekranlarına geri döndü. Bu sene daha hırslı bir yarışı ev sahipliği yapan Survivor All Star yarışması, şampiyonların şampiyonunu seçmek için nefes kesen yarışına geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Zorlu yarışları kadar polemikleriyle de gündemlerden düşmeyen Survivor yarışması, 2022 yılının ilk polemiğini de yaşadı! Peki, Survivor Sercan ne yaptı? Survivor Sercan ve Atakan arasında ne oldu? İşte, detaylar...

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27 Şub 2022 - 19:45 - Survivor 2022

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Survivor Sercan Kararını Verdi Geri Dönüyor! Ortalığı Karıştırdı, Acun Ilıcalı’nın Bile Ağzı Açık Kaldı! Ünlüler Takımı Sallandıkça Sallandı! mask
Survivor Sercan Kararını Verdi Geri Dönüyor! Ortalığı Karıştırdı, Acun Ilıcalı’nın Bile Ağzı Açık Kaldı! Ünlüler Takımı Sallandıkça Sallandı!
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