Survivor Sercan Ortalığı Karıştırdı! Acun Ilıcalı’nın Bile Ağzı Açık Kaldı! Ünlüler Takımı Sallandıkça Sallandı!
Survivor All Star yarışması, şampiyonların şampiyonunu seçmek için nefes kesen yarışına geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Zorlu yarışları kadar polemikleriyle de gündemlerden düşmeyen Survivor yarışması ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların fenomen yarışma programı olan Survivor, All Star konsepti ile TV8 ekranlarına geri döndü. Bu sene daha hırslı bir yarışı ev sahipliği yapan Survivor All Star yarışması, şampiyonların şampiyonunu seçmek için nefes kesen yarışına geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Zorlu yarışları kadar polemikleriyle de gündemlerden düşmeyen Survivor yarışması, 2022 yılının ilk polemiğini de yaşadı! Peki, Survivor Sercan ne yaptı? Survivor Sercan ve Atakan arasında ne oldu? İşte, detaylar...
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20 Oca 2022 - 13:40 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.