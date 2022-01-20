20 Oca 2022 - 13:43 Güncelleme: 20 Oca 2022 - 14:01
Müge Anlı Programı Bırakıyor Mu? Hem İştahsızlık, Hem Kilo Verme… Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusundan şok hamle geldi. Canlı yayında hastalığını duyuran Anlı, “Programı bırakacak mı?” sorularını da beraberinde getirdi. Hızla kilo verme ve iştahsızlık yaşadığını dile getiren Anlı, hastalığını da duyurdu!
Ağızların açık kalmasına neden olan Müge Anlı, gündeme bomba gibi düştü. Hayranlarını derinden sarsan Müge Anlı, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Anlı’nın yakın zamanda sağlık sorunlarının dolayı programı bırakacağı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.