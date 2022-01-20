- 20 Oca 2022 - 13:43 G: 20 Oca 2022 - 14:01

Müge Anlı Programı Bırakıyor Mu? Hem İştahsızlık, Hem Kilo Verme… Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert’in sunucusundan şok hamle geldi. Canlı yayında hastalığını duyuran Anlı, “Programı bırakacak mı?” sorularını da beraberinde getirdi. Hızla kilo verme ve iştahsızlık yaşadığını dile getiren Anlı, hastalığını da duyurdu!

Ağızların açık kalmasına neden olan Müge Anlı, gündeme bomba gibi düştü. Hayranlarını derinden sarsan Müge Anlı, birçok soruyu da beraberinde getirdi. Anlı’nın yakın zamanda sağlık sorunlarının dolayı programı bırakacağı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2022 - 13:43 Ankara- Yaşam

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