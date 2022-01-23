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23 Oca 2022 - 11:14

Masterchef Eren’den Kupa Alındı, Hasan’a Verildi! Skandal Hata Canlı Yayında Patlak Verdi! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Eren Kaşıkçı şampiyon olmuştu ama şok bir iddia her şeyi yerle bir etti. İddialara göre Masterchef Eren, yemeğinin reçetesinde bulunan ürünleri tabağına koyamamış ve bu durum şefler tarafından fark edilmişti. Canlı yayını bir anda kesen Acun Medya ise bu iddiaların artmasına neden olmuştu. Şimdi ise Hasan Biltekin’den öyle bir paylaşım geldi ki…