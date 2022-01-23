Masterchef Eren’den Kupa Alındı, Hasan’a Verildi! Skandal Hata Canlı Yayında Patlak Verdi! Öyle Bir Paylaşım Yapıldı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Eren Kaşıkçı şampiyon olmuştu ama şok bir iddia her şeyi yerle bir etti. İddialara göre Masterchef Eren, yemeğinin reçetesinde bulunan ürünleri tabağına koyamamış ve bu durum şefler tarafından fark edilmişti. Canlı yayını bir anda kesen Acun Medya ise bu iddiaların artmasına neden olmuştu. Şimdi ise Hasan Biltekin’den öyle bir paylaşım geldi ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü geçtiğimiz hafta final günü ekranlara gelmişti. Hasan Biltekin ve Eren Kaşıkçı arasında yaşanan rekabet seyircileri ekranlara kilitlemişti. Eren Kaşıkçı “Bostan” adını verdiği yemeği yaparken; Hasan Biltekin ise “Hayat” adını verdiği yemeği şeflere sunmuştu. Şampiyon açıklandıktan sonra ise canlı yayın anında kapatılmıştı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.