SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022!
2022 yılında maaşlarına alacakları zammı öğrenen emekliler, maddi olarak rahat bir dönemin kapılarını Ocak ayı itibariyle araladı. Bununla birlikte 6 yıl erken emeklilik yolu açıldı. İşte detaylar...
2022 yılında maaşlarına alacakları zammı öğrenen emekliler, maddi olarak rahat bir dönemin kapılarını Ocak ayı itibariyle araladı. Yeni maaşları duyduktan sonra biran önce emekli olmak isteyen vatandaşlar ise, erken emeklilik formülü bulmak için araştırmalarını hızlandırdı.
Öte yandan ortaya çıkan o formül ile şartları sağlayan vatandaşların tam tamına 6 yıl daha erken emekli olabileceği ortaya çıktı! Peki, emeklileri sevindirecek o haber ne? 6 yıl erken emeklilik formülü ne? İşte, detaylar…
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12 Şub 2022 - 22:19 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.