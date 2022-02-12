- 12 Şub 2022 - 22:19 G: 12 Şub 2022 - 23:17

SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022!

2022 yılında maaşlarına alacakları zammı öğrenen emekliler, maddi olarak rahat bir dönemin kapılarını Ocak ayı itibariyle araladı. Bununla birlikte 6 yıl erken emeklilik yolu açıldı. İşte detaylar...

2022 yılında maaşlarına alacakları zammı öğrenen emekliler, maddi olarak rahat bir dönemin kapılarını Ocak ayı itibariyle araladı. Yeni maaşları duyduktan sonra biran önce emekli olmak isteyen vatandaşlar ise, erken emeklilik formülü bulmak için araştırmalarını hızlandırdı.

Öte yandan ortaya çıkan o formül ile şartları sağlayan vatandaşların tam tamına 6 yıl daha erken emekli olabileceği ortaya çıktı! Peki, emeklileri sevindirecek o haber ne? 6 yıl erken emeklilik formülü ne? İşte, detaylar…


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12 Şub 2022 - 22:19 - Yaşam

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SSK Ve Bağ-Kurlulara erken EMEKLİLİK İmkanı! Tam Tamına 6 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz 2022! mask
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