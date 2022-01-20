Her burcun sağladığı karakteristik özelliklerin yanı sıra bir de fiziksel özellikler bulunuyor. Bu nedenle aynı burç ve yükselene sahip olan kişisel, fiziksel açıdan birbirine çok benziyor. Kaldı ki, bu durum yapılan pek çok araştırmayla da artık bir gerçek olarak astrolojideki yerini alıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları dünyaya genellikle minik, kısa ve tatlı insanlar olarak geliyor. Ancak aynı araştırmalar bu burçların sevimli olsa da akılsız olduğunu gösteriyor. Öte yandan o burçlar, herkesi şoke etmeyi başarıyor! Peki, hangi burç minik, kısa ve tatlıdır? İşte akılsız ama sevimli burçlar…