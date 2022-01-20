Hangi Burç Minik, Kısa Ve Tatlıdır? İşte Akılsız Ama Sevimli Burçlar…
Bazı burcun insanları dünyaya genellikle minik, kısa ve tatlı insanlar olarak geliyor. Ancak aynı araştırmalar bu burçların sevimli olsa da akılsız olduğunu gösteriyor. Sizde bu özellikleri sahip olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar..
Her burcun sağladığı karakteristik özelliklerin yanı sıra bir de fiziksel özellikler bulunuyor. Bu nedenle aynı burç ve yükselene sahip olan kişisel, fiziksel açıdan birbirine çok benziyor. Kaldı ki, bu durum yapılan pek çok araştırmayla da artık bir gerçek olarak astrolojideki yerini alıyor. Bu bağlamda bazı burcun insanları dünyaya genellikle minik, kısa ve tatlı insanlar olarak geliyor. Ancak aynı araştırmalar bu burçların sevimli olsa da akılsız olduğunu gösteriyor. Öte yandan o burçlar, herkesi şoke etmeyi başarıyor! Peki, hangi burç minik, kısa ve tatlıdır? İşte akılsız ama sevimli burçlar…
20 Oca 2022 - 15:40 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.