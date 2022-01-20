Her burcun her dönemi başarılar ile dolu geçmiyor. Bazı burcun insanları başarılı olmak için dünyaya gelmişken, bazı burcun insanları bir süredir sürekli olarak başarısızlıklar ile sınanıyor. Öte yandan Zodyak kuşağının uğraşıp uğraşıp hiçbir şey elde edemeyecek olan o burçlarını görenler gözlerine inanamıyor! Peki, hangi burç sürekli başarısızlıkla sınanıyor? İşte uğraşıp uğraşıp bir şey elde edemeyen burçlar…