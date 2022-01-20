Mehmet Ali Erbil’in Kızına Yasak Aşk Şoku! Eşi İlk Kez Konuştu, Sözleri Olay Yarattı! Boşanacakları Konuşuluyordu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in adı aşk iddialarına karışınca milyonlar şok yaşamıştı. Yusuf Yosi Özlevi’yle anılan Yasmin Erbil, konuyu hukuki yolla bitireceğini duyurmuştu. Şimdi ise Cansu Miasu Özlevi, eşi Yusuf Yosi Özlevi’yle çıkan yasak aşk iddialarına noktayı koydu.
Güzelliğiyle gündemin konuşulan isimlerinden biri olan Yasmin Erbil, kısa bir süre önce yasak aşk iddialarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu duruma ise Yasmin Erbil’den ilk açıklama gelmişti. Şimdi ise Cansu Özlevi öyle şeyler dedi ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.