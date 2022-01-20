Her burcun insanının aynı sakinlik ve anlayışla olmasını beklemek şüphesiz biraz hayalperestlik oluyor. Ancak, bazı burçlar bulunuyor ki, görünüşünden beklenmedik bir şekilde kısıtlayıcı, anlayışsız ve kıskanç olabiliyor. Bu özellikle başta partnerleri olmak üzere çevrelerindeki herkesi bunatabilen o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kısıtlayıcı, kıskanç, anlayışsızdır? İşte özgüven ve ego eksiliği burçlar…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...