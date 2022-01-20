Hangi Burç Kısıtlayıcı, Kıskanç, Anlayışsızdır? İşte Özgüven ve Ego Eksiliği Burçlar…
Her burcun insanının aynı sakinlik ve anlayışla olmasını beklemek şüphesiz biraz hayalperestlik oluyor. Ancak, bazı burçlar bulunuyor ki, görünüşünden beklenmedik bir şekilde kısıtlayıcı, anlayışsız ve kıskanç olabiliyor. Sizde hayatı adeta zehir eden bu özellikleri sahip burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanının aynı sakinlik ve anlayışla olmasını beklemek şüphesiz biraz hayalperestlik oluyor. Ancak, bazı burçlar bulunuyor ki, görünüşünden beklenmedik bir şekilde kısıtlayıcı, anlayışsız ve kıskanç olabiliyor. Bu özellikle başta partnerleri olmak üzere çevrelerindeki herkesi bunatabilen o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç kısıtlayıcı, kıskanç, anlayışsızdır? İşte özgüven ve ego eksiliği burçlar…
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20 Oca 2022 - 15:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.