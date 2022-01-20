- 20 Oca 2022 - 15:56 G: 20 Oca 2022 - 16:13

Songül Karlı Ateşleri Bastırdı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Bu Kez Oğlu Çıldıracak, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Songül Karlı, ateşleri çağırdı. Kan ter içerisinde bırakan Songül Karlı’nın bu kez oğlunu çıldırtacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Vücuduna yapışan kıyafetleriyle spor yaptığı anları paylaşan Songül Karlı, “Yandık be” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı olay yaratan Songül Karlı, geçtiğimiz aylarda ise ikinci kez Gelinim Mutfakta yarışmasını sunmuştu. Gelinim Mutfakta’yla hayranlarının karşısına çıkan Songül Karlı’nın incecik kaldığı resmen görüldü. Ağızları açık bırakan Songül Karlı, alev alev yaktı! İşte Songül Karlı’dan gelen o paylaşım…   

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20 Oca 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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