Her bir yeni yıl, burçları birbirinden farklı şekilde etkiliyor. Bu yıl bazı burcun insanları, inanılmaz derecede şanslı iken; bazı burcun insanları tüm bereketlerinin kaçacağı bir döneme giriyor. O dönemi yaşayacak burçlar için zor bir yıl yaklaşırken; dikkatli olmamaları halinde maddi kayıplar yaşaması kaçınılmaz görünüyor. Öte yandan o burçlara sahip olanların dikkatli olmaları için bu listeye göz atmasında fayda bulunuyor. Peki, evin bereketini kaçıran burçlar hangisidir? İşte evlenince bolluk göremeyeceğiniz o burçlar...