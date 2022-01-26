- 26 Oca 2022 - 22:26

Kuruluş Osman Dizisinde Osman Bey İçin Şok Karar! Seyirci Dört Dönecek Ama Bitti! Finali Yazıldı…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da bir devrin sonuna gelindi! Osman Bey’in ölümü seyircilerin karşısına çıkınca; görenler gözyaşlarını tutamadı! Biçare hale gelen seyirci izlediklerini kendilerine yediremedi! Yavaş yavaş finale doğru giden Kuruluş Osman dizisinde kılıçlarla çevrili olan Osman Bey, dengelerin değişmesine neden oldu! Peki, Burak Özçivit diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik ve Özge Törer gibi isimlerin bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey’in türlü işkencelere maruz kalması ise dizi tutkunlarını sarsmıştı. Türk tarihini anlatan dizide Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ön plana çıkıyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı ve duygu dolu geçen dizide şok bir olay yaşandı! Osman Bey karakterinin son noktaya geldiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2022 - 22:26 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
06

Yasemin Tav - Osman bey ölmeyecek, finale daha çok var, madem Osmanlı Devleti'nin kurulusu anlatılıyor adam daha devleti kurmadi ne ölmesi ne finali. Ama bu kadar yeter adamı kaldırın artık düştüğü yerden, reytingin tavan yaptığı dönemde dizi final olurmu hiç. Kesin birileri kurtaracak Osman beyi, Edebali gelir belki. ❤️❤️❤️

Yanıtla . 16Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 00:50
07

Yüksel Kiziroglugokhan - @Yasemin Tav 06 nolu yoruma cevabı: Edebali degil de, ben derin devlet kurtaracak diye umuyorum, eskiden başlarında cüneytin oldugu

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 24 Ocak 15:35
04

Tarihini Seven - Hayır böyle bitemez...?Lutfen

Osmanlı imparatorluğunun kurulmasını görmek nasip olmadı hiç olmasa dizide gorerek hayal edip gurur duyalım???

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 23 Ocak 17:05
03

Zafer Çorlu - Tarihi gelişmelere bakılırsa, dizi daha bir hayli devam eder. Lakin her devirde haini eksik olmamış bu milletin.

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 23 Ocak 14:41
02

Hakim - Kalbim Durdu Final Deyince Osman Bey Ölmeyecek Ona Bence Kimse Yardım Edecek

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 22 Ocak 13:50
01

Sonbahar - Hayır ölmicek ölemezzzz artık osmanı böyle görmek istemiyoruz yeter bi son verin osman kazanmalı

Yanıtla . 21Beğen . 2Beğenme 21 Ocak 12:32
05

Vatan Sağ Olsun. - @Sonbahar 01 nolu yoruma cevabı: Osman bey ölmesi mantıklı değil çünkü tarihimizde Osmanlı imparatorluğu kurucusu Osman bey 1299 yılında Bilecik'te kurmuştur daha sonra Bursa'yı alıp oğlu Orhan Gazi devleti yani Osmanlı imparatorluğunu devam ettirecektir.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 18:32
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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