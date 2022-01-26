Kuruluş Osman Dizisinde Osman Bey İçin Şok Karar! Seyirci Dört Dönecek Ama Bitti! Finali Yazıldı…

Yasemin Tav - Osman bey ölmeyecek, finale daha çok var, madem Osmanlı Devleti'nin kurulusu anlatılıyor adam daha devleti kurmadi ne ölmesi ne finali. Ama bu kadar yeter adamı kaldırın artık düştüğü yerden, reytingin tavan yaptığı dönemde dizi final olurmu hiç. Kesin birileri kurtaracak Osman beyi, Edebali gelir belki. ❤️❤️❤️