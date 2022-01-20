- 20 Oca 2022 - 16:27 G: 20 Oca 2022 - 16:43

Kuruluş Osman Dizisinden Osman Bey Ayrılıyor! Seyirci Ağlamaktan Biçare Oldu! Bir Devrin Sonuna Gelindi… Final Oluyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da bir devrin sonuna gelindi! Osman Bey’in ölümü seyircilerin karşısına çıkınca; görenler gözyaşlarını tutamadı! Biçare hale gelen seyirci izlediklerini kendilerine yediremedi! Yavaş yavaş finale doğru giden Kuruluş Osman dizisinde kılıçlarla çevrili olan Osman Bey, dengelerin değişmesine neden oldu! Peki, Burak Özçivit diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik ve Özge Törer gibi isimlerin bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde Burak Özçivit’in hayat verdiği Osman Bey’in türlü işkencelere maruz kalması ise dizi tutkunlarını sarsmıştı. Türk tarihini anlatan dizide Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ön plana çıkıyordu. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı ve duygu dolu geçen dizide şok bir olay yaşandı! Osman Bey karakterinin son noktaya geldiği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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