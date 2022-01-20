En Çok Nazara İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Nazar Değmesin Diye Sürekli Tahtaya Vuran O Burçlar...
Bazı burçlar nazara neredeyse hiç inanmazken, bazı burçların nazar değecek diye ödü kopuyor. Öte yandan nazar değmesin diye sürekli olarak tahtalara vurabilecek olan o burçlarla ilgili mera edilen tüm detaylar haberimizde....
Her insanın batıl inançları değişiklik gösterdiği gibi her burcun da batıl inancı diğer burçlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçlar nazara neredeyse hiç inanmazken, bazı burçların nazar değecek diye ödü kopuyor. Öte yandan nazar değmesin diye sürekli olarak tahtalara vurabilecek olan o burçlar, herkesi şaşırtıyor! Peki, en çok nazara inanan burçlar hangisidir? İşte nazar değmesin diye sürekli tahtaya vuran o burçlar...
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20 Oca 2022 - 16:45 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.