En Çok Nazara İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Nazar Değmesin Diye Sürekli Tahtaya Vuran O Burçlar...

Her insanın batıl inançları değişiklik gösterdiği gibi her burcun da batıl inancı diğer burçlara göre değişiklik gösterebiliyor. Bu bağlamda bazı burçlar nazara neredeyse hiç inanmazken, bazı burçların nazar değecek diye ödü kopuyor. Öte yandan nazar değmesin diye sürekli olarak tahtalara vurabilecek olan o burçlar, herkesi şaşırtıyor! Peki, en çok nazara inanan burçlar hangisidir? İşte nazar değmesin diye sürekli tahtaya vuran o burçlar...



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