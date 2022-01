En Şanssız Burçlar Hangisidir? İşte Her Şeye Endişeli Yaklaşan O Burçlar...

Her burcun insanı aynı şansa sahip olmuyor. Bazı burcun insanları doğuştan şanslı olurken, bazı burcun insanları her zaman o şansı yakalayamıyor. Öte yandan şanslarını sağlamak için at nalına sığınan o burçları görenler, bir hayli şaşırıyor! Peki, en şanssız burçlar hangisidir? İşte şans için eve at nalı asan o burçlar...