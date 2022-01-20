20 Oca 2022 - 16:51 Güncelleme: 20 Oca 2022 - 16:55
En Şanssız Burçlar Hangisidir? İşte Şans İçin Eve At Nalı Asan O Burçlar...
Her burcun insanı aynı şansa sahip olmuyor. Bazı burcun insanları doğuştan şanslı olurken, bazı burcun insanları her zaman o şansı yakalayamıyor. Sizde hayatı boyunca şansız olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı şansa sahip olmuyor. Bazı burcun insanları doğuştan şanslı olurken, bazı burcun insanları her zaman o şansı yakalayamıyor. Öte yandan şanslarını sağlamak için at nalına sığınan o burçları görenler, bir hayli şaşırıyor! Peki, en şanssız burçlar hangisidir? İşte şans için eve at nalı asan o burçlar...
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20 Oca 2022 - 16:51 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.