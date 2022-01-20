- 20 Oca 2022 - 16:54 G: 20 Oca 2022 - 17:06

Survivor All Star Dalga Konusu Oldu! Kendilerini Parçaladılar, Sonuç Hüsran! Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Bile… “Bunun İçin Mi?”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star resmen dalga konusu oldu! Kendilerini parçalayan yarışmacılara verilen ödül hüsrana uğrattı! Şeyma Subaşı’nın kardeşi bile ödül hakkında yorumunu dile getirince; ortalık karıştı. “Kendimi zenginlerin açlığını izleyerek iyi hissediyorum” yorumlarını alan All Star yarışması, gündeme ödülle düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı ve elemenin yapıldığı Survivor All Star’da yarışmacılara verilen ödül ise şok etkisi yarattı! Binlerce yorum alan bu durum ise dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Oca 2022 - 16:54 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kuruluş Osman Dizisinden Osman Bey Ayrılıyor! Seyirci Ağlamaktan Biçare Oldu! Bir Devrin Sonuna Gelindi… Final Oluyor! mask
Kuruluş Osman Dizisinden Osman Bey Ayrılıyor! Seyirci Ağlamaktan Biçare Oldu! Bir Devrin Sonuna Gelindi… Final Oluyor!
Songül Karlı Ateşleri Bastırdı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Bu Kez Oğlu Çıldıracak, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandık” mask
Songül Karlı Ateşleri Bastırdı, Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Bu Kez Oğlu Çıldıracak, Vücuduna Yapışan Kıyafetiyle… “Yandık”
Mehmet Ali Erbil’in Kızına Yasak Aşk Şoku! Eşi İlk Kez Konuştu, Sözleri Olay Yarattı! Boşanacakları Konuşuluyordu… mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızına Yasak Aşk Şoku! Eşi İlk Kez Konuştu, Sözleri Olay Yarattı! Boşanacakları Konuşuluyordu…
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli? mask
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz Sevgili Mi? Murat Boz Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Murat Boz Kaç Yaşında, Nereli?
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mahkum Dizisinin Onur Tuna Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Seray Kaya İle Yaşları Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Sutyensiz Kareler Olay Oldu... Esra Ruşen Kimdir? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinin Esra Ruşen'i Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eridi! Sutyensiz Kareler Olay Oldu... Esra Ruşen Kimdir?
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Alev Alev Yaktı! Minicik Bir Elbise Giydi, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Olmuştu… mask
Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Alev Alev Yaktı! Minicik Bir Elbise Giydi, Instagram’ı Ayağa Kaldırdı! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Olmuştu…
Müge Anlı Programı Bırakıyor Mu? Hem İştahsızlık, Hem Kilo Verme… Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Programı Bırakıyor Mu? Hem İştahsızlık, Hem Kilo Verme… Canlı Yayında Her Şeyi Açıkladı! Neler Oluyor?
Alişan’a Şok Rest! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Paramı Ver” Demişti, Acılı Gününde Olaylar Arttı! mask
Alişan’a Şok Rest! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök İnledi! “Paramı Ver” Demişti, Acılı Gününde Olaylar Arttı!
Camdaki Kız Dizisinde Cana Hamile! Herkes Nalan’dan Bebek Bekliyordu, Cana... Sedat Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana Hamile! Herkes Nalan’dan Bebek Bekliyordu, Cana... Sedat Şimdi Ayvayı Yiyecek! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
En Şanssız Burçlar Hangisidir? İşte Şans İçin Eve At Nalı Asan O Burçlar... mask
En Şanssız Burçlar Hangisidir? İşte Şans İçin Eve At Nalı Asan O Burçlar...
En Çok Nazara İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Nazar Değmesin Diye Sürekli Tahtaya Vuran O Burçlar... mask
En Çok Nazara İnanan Burçlar Hangisidir? İşte Nazar Değmesin Diye Sürekli Tahtaya Vuran O Burçlar...
Kuruluş Osman Dizisinden Osman Bey Ayrılıyor! Seyirci Ağlamaktan Biçare Oldu! Bir Devrin Sonuna Gelindi… Final Oluyor! mask
Kuruluş Osman Dizisinden Osman Bey Ayrılıyor! Seyirci Ağlamaktan Biçare Oldu! Bir Devrin Sonuna Gelindi… Final Oluyor!
Evin Bereketini Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte Evlenince Bolluk Göremeyeceğiniz O Burçlar... mask
Evin Bereketini Kaçıran Burçlar Hangisidir? İşte Evlenince Bolluk Göremeyeceğiniz O Burçlar...
En Uğursuz Burçlar Hangisidir? İşte Yanına Geldiğinde İşini Bozan O Burçlar... mask
En Uğursuz Burçlar Hangisidir? İşte Yanına Geldiğinde İşini Bozan O Burçlar...
Para Ve Aşk Da Yüzü Gülecek Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Sağ Avuçları Kaşınacak O Burçlar... mask
Para Ve Aşk Da Yüzü Gülecek Burçlar Hangisidir? İşte Sürekli Sağ Avuçları Kaşınacak O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status