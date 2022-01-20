Survivor All Star Dalga Konusu Oldu! Kendilerini Parçaladılar, Sonuç Hüsran! Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Bile… “Bunun İçin Mi?”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı ve elemenin yapıldığı Survivor All Star’da yarışmacılara verilen ödül ise şok etkisi yarattı! Binlerce yorum alan bu durum ise dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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