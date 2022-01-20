Survivor All Star Dalga Konusu Oldu! Kendilerini Parçaladılar, Sonuç Hüsran! Şeyma Subaşı’nın Kardeşi Bile… “Bunun İçin Mi?”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star resmen dalga konusu oldu! Kendilerini parçalayan yarışmacılara verilen ödül hüsrana uğrattı! Şeyma Subaşı’nın kardeşi bile ödül hakkında yorumunu dile getirince; ortalık karıştı. “Kendimi zenginlerin açlığını izleyerek iyi hissediyorum” yorumlarını alan All Star yarışması, gündeme ödülle düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ödül oyununun oynandığı ve elemenin yapıldığı Survivor All Star’da yarışmacılara verilen ödül ise şok etkisi yarattı! Binlerce yorum alan bu durum ise dalga konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.