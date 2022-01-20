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20 Oca 2022 - 17:27

Hande Erçel’den Servet Şov! Bir Gömlek, Bir Bot İçin Ödediği Para Dudakları Yara Etti! Asgari Ücretliler Görmesin; Kaç Ev Kirası…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, parasıyla şov yaptı! Bir gömlek, bir bot için ödediği para dudakların uçuklamasına neden oldu. Bunun üzerine birçok kişi ise “Asgari ücretliler görmesin, kaç ev kirası bu” yorumlarında bulundu. Peki, Hande Erçel neden bu kadar tartışma yaşattı?