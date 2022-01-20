Hande Erçel’den Servet Şov! Bir Gömlek, Bir Bot İçin Ödediği Para Dudakları Yara Etti! Asgari Ücretliler Görmesin; Kaç Ev Kirası…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, parasıyla şov yaptı! Bir gömlek, bir bot için ödediği para dudakların uçuklamasına neden oldu. Bunun üzerine birçok kişi ise “Asgari ücretliler görmesin, kaç ev kirası bu” yorumlarında bulundu. Peki, Hande Erçel neden bu kadar tartışma yaşattı?
Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin sevgili olan Hande Erçel, Maldivler tatili sonrasında bunu göstermişti. Güzelliğiyle akılları başlardan alan Hande Erçel’in son paylaşımında ödediği paralar ise akılları yerinden etti! Bin lira değil, iki bin lira değil, on bin lira değil… Öyle bir şekilde servetini gösterdi ki, görenler resmen şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.