Masterchef Pelin’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Cayır Cayır Yaktı! Danilo Şefe “Evet…” Demişti…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’dan fizik şov geldi. Üzerine yapışan minicik siyah bir kıyafet giyen Pelin Zaman, şeflerin arasında öyle bir poz verdi ki, görenler delirdi! Cayır cayır yakan Pelin Zaman’a ise “Güzellik şampiyonu” yorumları geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Eren Kaşıkçı ve Hasan Biltekin arasında mükemmel bir rekabet yaşanmıştı. Gecenin kazananı ise Eren Kaşıkçı olmuştu. Şampiyonların yanı sıra güzelliğiyle gözleri kamaştıran Pelin Zaman ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.