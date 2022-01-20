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20 Oca 2022 - 18:00

Masterchef Pelin’den Fizik Şov! Üzerine Yapışan Minicik Elbisesiyle Cayır Cayır Yaktı! Danilo Şefle Sevgili İddialarına “Evet…” Demişti…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin Zaman’dan fizik şov geldi. Üzerine yapışan minicik siyah bir kıyafet giyen Pelin Zaman, şeflerin arasında öyle bir poz verdi ki, görenler delirdi! Cayır cayır yakan Pelin Zaman’a ise “Güzellik şampiyonu” yorumları geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…