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20 Oca 2022 - 18:25

Survivor Batuhan’dan Flaş Sercan Açıklaması! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Acun Ilıcalı Dondu Kaldı! Dominik Adasında 9 Şiddetinde Deprem…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da başlar başlamaz kıyamet koptu! Batuhan Karacakaya’dan flaş bir açıklama geldi. Sercan ve Birsen hakkında şok bir açıklama yapan Batuhan, görenleri delirtti. Acun Ilıcalı’nın bile donup kaldığını gösterdi. Dominik adasını adeta 9 şiddetinde deprem yaratan bu durum ise Batuhan’ın çıldırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…