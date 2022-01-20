Survivor Batuhan’dan Flaş Sercan Açıklaması! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Acun Ilıcalı Dondu Kaldı! Dominik Adasında 9 Şiddetinde Deprem…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da başlar başlamaz kıyamet koptu! Batuhan Karacakaya’dan flaş bir açıklama geldi. Sercan ve Birsen hakkında şok bir açıklama yapan Batuhan, görenleri delirtti. Acun Ilıcalı’nın bile donup kaldığını gösterdi. Dominik adasını adeta 9 şiddetinde deprem yaratan bu durum ise Batuhan’ın çıldırmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Batuhan Karacakaya ise dün akşamki bölümle ilgili şok bir açıklamada bulundu. Yarışmacıların sürgün adasından döndükten sonra yaşayacakları olaylara ön çeken Batuhan Karacakaya, sözleriyle adayı salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.