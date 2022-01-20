- 20 Oca 2022 - 19:11 G: 20 Oca 2022 - 19:15

Kardeşlerim Asiye’si İçine Hiçbir Şey Giymedi! Henüz 16 Yaşında Ama 25 Gibi Takılıyor… Görenler Delirdi, “Çocuksun Sen Daha!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Asiye karakterine hayat veren Asiye’si iç çamaşırsız pozlarıyla nefesleri kesti. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki kişiler gibi giyinen Su Burcu Yazgı Coşkun, “Çocuksun sen daha çocuk” yorumlarını aldı. Hayranlarından gırla yorum alan Su Burcu Yazgı Coşkun, görenler iise delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Her paylaşımı olay olan Kardeşlerim oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide ise hayat verdiği Asiye karakteriyle beğeni topluyordu. Çocuk yaşta ekran başına gelen ve Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Ekin Koç ve Demet Özdemir’le birlikte rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisiyle mükemmel bir çıkış yakaladı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu iç çamaşırsız paylaşım ise görenleri delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Oca 2022 - 19:11 Ankara- Yaşam

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