Kardeşlerim Asiye’si İçine Hiçbir Şey Giymedi! Henüz 16 Yaşında Ama 25 Gibi Takılıyor… Görenler Delirdi, “Çocuksun Sen Daha!”

Her paylaşımı olay olan Kardeşlerim oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun, dizide ise hayat verdiği Asiye karakteriyle beğeni topluyordu. Çocuk yaşta ekran başına gelen ve Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Ekin Koç ve Demet Özdemir’le birlikte rol alan Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisiyle mükemmel bir çıkış yakaladı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu iç çamaşırsız paylaşım ise görenleri delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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