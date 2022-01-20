- 20 Oca 2022 - 23:10

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Arasında Demet Özdemir Girdi! “Kerem’in Yeni Aşkı” Ortalık Karıştı! Kimse İstemiyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin gündeme bomba gibi düştü. Aralarına Demet Özdemir’in girdiği konuşulurken; Hande Erçel sevenleri ise bu durumu kabul etmedi. Birçok kişi ise konu hakkında “Kerem’in yeni aşkı” yorumlarını yaptılar. Ortalığı felaket bir şekilde karıştıran bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra herhangi bir televizyon yapımında yer almayan Demet Özdemir, yeni projesiyle şok etkisi yarattı. Yakın zamanda ekranlara geleceği konuşulan bir projeyle gündeme bomba gibi düşen Demet Özdemir’in Hande Erçel’i kıskandığına dair iddialarda şok etmişti. Hande Erçel ise bu konu hakkında “Öyle saçma şey mi olur arkadaşlar” yorumunda bulunmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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20 Oca 2022 - 23:10 Ankara- Yaşam

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