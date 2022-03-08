Masterchef Hasan’ın Sevgilisi Fiziğini Kanıtladı! Görenler Sosyal Medyada Yorum Yaptı! Midi Boy Elbisesiyle... "Aman Yenge!"
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te gönüllerin şampiyonu olan Hasan Biltekin’in sevgilisinin paylaşımlarını görenler şok oldu. Adeta açılıp saçılan güzel isim, fiziğini kanıtladı ve hayranlarını delirtti. Midi bir elbise giyen güzel Doktor Hülya, sosyal medyayı resmen salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmada 6 ay boyunca kalan ve Eren Kaşıkçı ile final oynayan Hasan Biltekin, her ne kadar ikinci olsa bile gönüllerde birinci olmuştu. Masterchef yarışması boyunca genç kızları kalbinden vuran ve yakışıklılığıyla anılan Hasan Biltekin’in güzeller güzeli sevgilisi ise gündeme bomba gibi düştü. Yarışma içinde sık sık evleneceklerini açıklayan Masterchef Hasan, sevgilisinin güzelliğiyle şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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08 Mar 2022 - 13:32 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.