- 21 Oca 2022 - 14:26 G: 21 Oca 2022 - 14:28

Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu

Yurdun genelinde etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı, her geçen gün Ankara’ya daha da yaklaşıyor. Geçtiğimiz gün kar yağışı nedeniyle kapanan Bursa-Ankara otoyolunun ardından artan kar yağışı şehrin merkezini de etkilemeye başlıyor. Sizde Ankara'ya gelecek olan kar ve ayaz ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Yurdun genelinde etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışı, her geçen gün Ankara’ya daha da yaklaşıyor. Geçtiğimiz gün kar yağışı nedeniyle kapanan Bursa-Ankara otoyolunun ardından artan kar yağışı şehrin merkezini de etkilemeye başlıyor. Hal böyle olunca başkentliler, karın şehir merkezine ne zaman gelip, gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, meteoroloji Ankara için 5 günlük hava tahmin raporu nasıl? Ankara’ya bugün kar yağacak mı? İşte Ankara 21 Ocak hava durumu…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi.

Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir" denildi.


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21 Oca 2022 - 14:26 - Yaşam

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