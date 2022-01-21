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21 Oca 2022 - 10:43

Çukur’un Timsah Celil’i Son Haliyle Şok Etti! Gören İnanmak İstemiyor, Yakışıklığıyla Büyülüyordu… “Yok Artık”

Show Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, şok etti. Görenlerin gözlerine inanmak istemediği Ahmet Melih Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklılığıyla milyonlarca genç kadını kendisine hayran bırakan Timsah Celil, görenlere “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar..