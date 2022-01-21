Çukur’un Timsah Celil’i Son Haliyle Şok Etti! Gören İnanmak İstemiyor, Yakışıklığıyla Büyülüyordu… “Yok Artık”
Show Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, şok etti. Görenlerin gözlerine inanmak istemediği Ahmet Melih Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklılığıyla milyonlarca genç kadını kendisine hayran bırakan Timsah Celil, görenlere “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar..
En son Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, oyunculuk yetenekleriyle görenleri kendisine hayran bırakmıştı. Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil’le özdeşleşen Ahmet Melih Yılmaz, görenleri delirtti. Öyle bir açıklama yaptı ki, sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.