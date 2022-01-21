- 21 Oca 2022 - 10:43 G: 21 Oca 2022 - 10:53

Çukur’un Timsah Celil’i Son Haliyle Şok Etti! Gören İnanmak İstemiyor, Yakışıklığıyla Büyülüyordu… “Yok Artık”

Show Tv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur’da Timsah Celil karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, şok etti. Görenlerin gözlerine inanmak istemediği Ahmet Melih Yılmaz, gündeme bomba gibi düştü. Yakışıklılığıyla milyonlarca genç kadını kendisine hayran bırakan Timsah Celil, görenlere “Yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar..

En son Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakterine hayat veren Ahmet Melih Yılmaz, oyunculuk yetenekleriyle görenleri kendisine hayran bırakmıştı. Çukur dizisinde hayat verdiği Timsah Celil’le özdeşleşen Ahmet Melih Yılmaz, görenleri delirtti. Öyle bir açıklama yaptı ki, sosyal medya sallandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2022 - 10:43 Ankara- Yaşam

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