Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali İL İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile şimdilerde hafızalara kazınmış olan Yeliz Kuvancı, yaşı ile herkesi adeta şoke ediyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümünde bir hayli beğenilen oyunculuk performanslarından birini sergileyen Yeliz Kuvancı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile şimdilerde hafızalara kazınmış olan Yeliz Kuvancı, yaşı ile herkesi adeta şoke ediyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümünde bir hayli beğenilen oyunculuk performanslarından birini sergileyen Yeliz Kuvancı bakın kaç yaşına girmeye hazırlanıyor! Peki, Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı kaç yaşında? Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı kimdir, aslen nereli? Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
21 Oca 2022 - 11:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.