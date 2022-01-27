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27 Oca 2022 - 23:06

Sadakatsiz’in Bahar’ı Yeliz Kuvancı Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Ali İL İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Yeliz Kuvancı Kimdir?

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Bahar karakteri ile şimdilerde hafızalara kazınmış olan Yeliz Kuvancı, yaşı ile herkesi adeta şoke ediyor. Sadakatsiz dizisinin son bölümünde bir hayli beğenilen oyunculuk performanslarından birini sergileyen Yeliz Kuvancı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...