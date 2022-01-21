- 21 Oca 2022 - 11:12 G: 21 Oca 2022 - 11:22

Yasak Elma Dizisinden Bir Değil İki Veda! Seyircinin Aklı Yerinden Çıktı! Kumru Mu Gidiyor, Çağatay Mı? Ağızlar Açık Kaldı!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinden bir değil, tam iki veda birden yaşanacak! Seyircinin aklının yerinden çıkacağı bu durumda ise akıllarda tek bir soru oluştu; Kumru mu, Çağatay mı? Ağızları açık bırakan bu durum ise gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Murat Aygen gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Pazartesi ekranlara gelmişti. Her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Yasak Elma’da bir vedanın yaşanacağı dizinin son bölümüyle birlikte ortaya çıkmıştı. Peki, diziden kim ayrılıyor?

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21 Oca 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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