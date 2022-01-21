Yalnız Kurt Dizi Oyuncusu Hasan Deniz Yaran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Yalnız Kurt dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yayınladığı fragmanlar ile seyircisini etkisi altına almış olan Yalnız Kurt dizisinin başrolünü kapan Hasan Deniz Yaran isimli genç oyuncu ise oldukça merak ediliyor. Sizde Hasan Deniz Yaran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Önümüzdeki cuma itibariyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yayınladığı fragmanlar ile seyircisini etkisi altına almış olan Yalnız Kurt dizisinin başrolünü kapan Hasan Deniz Yaran isimli genç oyuncu ise, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Öte yandan Hasan Deniz Yaran’ı mercek altına alan televizyon izleyicileri, ünlü ismin yaşını görünce adeta hayrete düştü! Peki, Yalnız Kurt dizi oyuncusu Hasan Deniz Yaran kaç yaşında? Hasan Deniz Yaran kimdir, aslen nereli? Hasan Deniz Yaran sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
21 Oca 2022 - 11:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.