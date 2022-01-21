Yalnız Kurt Dizi Oyuncusu Hasan Deniz Yaran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Önümüzdeki cuma itibariyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yayınladığı fragmanlar ile seyircisini etkisi altına almış olan Yalnız Kurt dizisinin başrolünü kapan Hasan Deniz Yaran isimli genç oyuncu ise, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Öte yandan Hasan Deniz Yaran’ı mercek altına alan televizyon izleyicileri, ünlü ismin yaşını görünce adeta hayrete düştü! Peki, Yalnız Kurt dizi oyuncusu Hasan Deniz Yaran kaç yaşında? Hasan Deniz Yaran kimdir, aslen nereli? Hasan Deniz Yaran sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…