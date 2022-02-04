- 04 Şub 2022 - 23:43

Yalnız Kurt'un Altay'ı Kim? Hasan Denizyaran’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Partneri Damla Colbay İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Yalnız Kurt dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yayınladığı fragmanlar ile seyircisini etkisi altına almış olan Yalnız Kurt dizisinin başrolünü kapan Hasan Denizyaran isimli genç oyuncu ise oldukça merak ediliyor. Sizde Hasan Denizyaran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Önümüzdeki cuma itibariyle ATV ekranlarındaki yerini almaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başladı. Yayınladığı fragmanlar ile seyircisini etkisi altına almış olan Yalnız Kurt dizisinin başrolünü kapan Hasan Denizyaran isimli genç oyuncu ise, dizinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Öte yandan Hasan Denizyaran’ı mercek altına alan televizyon izleyicileri, ünlü ismin yaşını görünce adeta hayrete düştü! Peki, Yalnız Kurt dizi oyuncusu Hasan Deniz Yaran kaç yaşında? Hasan Denizyaran kimdir, aslen nereli? Hasan Denizyaran sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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04 Şub 2022 - 23:43 - Magazin

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