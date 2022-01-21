Kutsi’nin Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sibel Ülker İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer

Şimdilerde rol almaya başladığı Annemizi Saklarken isimli Star TV dizisi ile adından sıkça söz ettiren Kutsi, bir sosyopatı canlandırmasıyla bir hayli beğenildi. Oyunculuk performansı ile dillere dolanan Kutsi, bir kenara bırakmadığı müzik kariyeriyle de adından söz ettirmeye devam eden isimlerden biri oldu. Bu hafta Kanal D’nin eğlence programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olacak olan Kutsi’yi mercek altına alan programların hayranları ise, ünlü ismin yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Kutsi kaç yaşında? Kutsi kimdir, aslen nereli? Kutsi evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…



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