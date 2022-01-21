Kutsi’nin Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Sibel Ülker İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Annemizi Saklarken isimli Star TV dizisi ile adından sıkça söz ettiren Kutsi, bir sosyopatı canlandırmasıyla bir hayli beğenildi. Oyunculuk performansı ile dillere dolanan Kutsi, bir kenara bırakmadığı müzik kariyeriyle de adından söz ettirmeye devam eden isimlerden biri oldu. İşte Kutsi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Şimdilerde rol almaya başladığı Annemizi Saklarken isimli Star TV dizisi ile adından sıkça söz ettiren Kutsi, bir sosyopatı canlandırmasıyla bir hayli beğenildi. Oyunculuk performansı ile dillere dolanan Kutsi, bir kenara bırakmadığı müzik kariyeriyle de adından söz ettirmeye devam eden isimlerden biri oldu. Bu hafta Kanal D’nin eğlence programlarından biri olan Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olacak olan Kutsi’yi mercek altına alan programların hayranları ise, ünlü ismin yaşı karşısında hayrete düştü! Peki, Kutsi kaç yaşında? Kutsi kimdir, aslen nereli? Kutsi evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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21 Oca 2022 - 11:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.