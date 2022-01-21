Atakan Çelik’in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Atakan Çelik Kimdir, Aslen Nerelidir? Atakan Çelik Hangi Dizilerde Oynadı?

Kanal D ekranlarının eğlence programlarından biri olan ve ikinci kuşak tiyatrocuların performansları eşliğinde ekranlara gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 isimli programın sevilen oyuncularından biri olan Atakan Çelik, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler’ konuk olmaya hazırlanıyor. Oyunculuk performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da Kanal D seyircisinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Atakan Çelik, yaşıyla ise herkesi şaşırtmayı başarmış bulunuyor! Peki, Atakan Çelik kaç yaşında? Atakan Çelik kimdir, aslen nerelidir? Atakan Çelik hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…



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