Bu Akşam Survivor Var Mı? Survivor 2022 Hangi Günler? 2022 Survivor All Star Yayın Günleri

Ekranların iddialı yarışma programlarından biri olan Survivor yarışması, yeni sezonunun startını geçtiğimiz hafta itibariyle verdi. All Star konsepti ile seyircisinin karşısına çıkan Survivor 2022 yarışması, şimdiye dek yarışan en iddialı yarışmacılarını bir araya getirdi. Değişen formatı ve iddialı parkur yarışları ile seyircisini ilk haftasıyla ekran başına kilitlemeyi başaran Survivor All Star 2022 yarışması, yayın günlerini de nihayet belirledi. Peki, bu akşam Survivor var mı? Survivor 2022 hangi günler? İşte, 2022 Survivor All Star yayın günleri…



Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...