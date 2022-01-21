Survivor Sahra Işık Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Survivor Sahra Işık Kimdir?
Katıldığı Survivor yarışmasında gösterdiği performanslar ile hafızalara kazınan kadın yarışmacılardan biri olan Sahra Işık, herkesi şaşırtan bir değişim geçirdi. Survivor yarışmasının ardından sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Sahra Işık'ın değişimi herkesi etkiledi. İşte Sahra Işık ile ilgili son detaylar...
Katıldığı Survivor yarışmasında gösterdiği performanslar ile hafızalara kazınan kadın yarışmacılardan biri olan Sahra Işık, herkesi şaşırtan bir değişim geçirdi. Survivor yarışmasının ardından sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Sahra Işık’ın yeni hali herkesi şoke etmeyi başardı. Geçtiğimiz gün yayınladığı o fotoğraf ile adeta dünyaya yeniden geldiğini gözler önüne seren Sahra Işık, herkesin ağzını açık bıraktı! Peki, Survivor Sahra nasıl bir değişim geçirdi? Survivor Sahra Işık kimdir? İşte, detaylar…
21 Oca 2022 - 11:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.