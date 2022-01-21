Survivor Sahra Işık Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Survivor Sahra Işık Kimdir?

Katıldığı Survivor yarışmasında gösterdiği performanslar ile hafızalara kazınan kadın yarışmacılardan biri olan Sahra Işık, herkesi şaşırtan bir değişim geçirdi. Survivor yarışmasının ardından sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Sahra Işık’ın yeni hali herkesi şoke etmeyi başardı. Geçtiğimiz gün yayınladığı o fotoğraf ile adeta dünyaya yeniden geldiğini gözler önüne seren Sahra Işık, herkesin ağzını açık bıraktı! Peki, Survivor Sahra nasıl bir değişim geçirdi? Survivor Sahra Işık kimdir? İşte, detaylar…