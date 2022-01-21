Hadise Yüzüğünü Kendisi Mi Aldı? 130 Milyon Liralık İflas Yarıp Geçmişti, Gerçekler Delirtti! Borcu Boyunu Aşmıştı… “Yok Artık”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, gündeme evlilik teklifiyle düşmüştü! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla “evet” dediğini duyuran Hadise’nin yüzüğünü kendisinin aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. 130 milyon liralık iflasla anılan Mehmet Dinçerler hakkında çıkan iddialar şok etmişti, şimdi gören herkes delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Her paylaşımı olay olan Hadise, dün itibariyle evlenme teklifi aldığını resmen duyurdu. Sevgilisiyle mutluluk pozlarını paylaşan başarılı şarkıcı, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde iflas haberleriyle çalkalanan Mehmet Dinçerler’in milyon liralık bir yüzük alması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, Hadise kendi yüzüğünü kendisi mi aldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.