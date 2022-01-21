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21 Oca 2022 - 13:06

Hadise Yüzüğünü Kendisi Mi Aldı? 130 Milyon Liralık İflas Yarıp Geçmişti, Gerçekler Delirtti! Borcu Boyunu Aşmıştı… “Yok Artık”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise, gündeme evlilik teklifiyle düşmüştü! Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla “evet” dediğini duyuran Hadise’nin yüzüğünü kendisinin aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. 130 milyon liralık iflasla anılan Mehmet Dinçerler hakkında çıkan iddialar şok etmişti, şimdi gören herkes delirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…