- 21 Oca 2022 - 13:39 G: 21 Oca 2022 - 13:59

Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a Rıza Baba yeniden geliyor! Ölümlerden dönen Rıza Baba, ekibini yine bırakmadı! Her şey ortaya çıkarken; görenlerin ağzı açık kaldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Rıza Baba sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Mesut, Rıza Baba’yı tam dört yerinden vurmuştu. Evinden sessiz sakin çıkan Rıza Baba’nın başına gelenler ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2022 - 13:39 Ankara- Yaşam

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