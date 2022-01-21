Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a Rıza Baba yeniden geliyor! Ölümlerden dönen Rıza Baba, ekibini yine bırakmadı! Her şey ortaya çıkarken; görenlerin ağzı açık kaldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Rıza Baba sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar ve İlker İnanoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinin son bölümü geçtiğimiz hafta Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümünde ise Mesut, Rıza Baba’yı tam dört yerinden vurmuştu. Evinden sessiz sakin çıkan Rıza Baba’nın başına gelenler ise ağızların açık kalmasına neden olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.