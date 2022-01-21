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21 Oca 2022 - 13:39

Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’a Rıza Baba yeniden geliyor! Ölümlerden dönen Rıza Baba, ekibini yine bırakmadı! Her şey ortaya çıkarken; görenlerin ağzı açık kaldı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Rıza Baba sevenlerini havalara uçurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…