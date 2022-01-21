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21 Oca 2022 - 13:59

Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor? Show TV’den Karar Çıktı, Hayranları Yıkıldı! 10. Bölüm Herkesin Kabusu Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’in final yapacağına dair iddialar ağızların açık kalmasına neden oldu. Gözler Show TV’den gelecek olan açıklamaya çevrilirken; hayranları da yıkıldı. 10. Bölüm herkesin kabusu olurken; öyle bir şey ortaya çıktı ki, seyirciler delirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise Aziz hayranlarını delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…