Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor? Show TV’den Karar Çıktı, Hayranları Yıkıldı! 10. Bölüm Herkesin Kabusu Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Aziz’in final yapacağına dair iddialar ağızların açık kalmasına neden oldu. Gözler Show TV’den gelecek olan açıklamaya çevrilirken; hayranları da yıkıldı. 10. Bölüm herkesin kabusu olurken; öyle bir şey ortaya çıktı ki, seyirciler delirdi. Sosyal medyayı sallayan bu durum ise Aziz hayranlarını delirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Damla Sönmez, Simay Barlas, Murat Yıldırım gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Aziz dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Kısa bir yılbaşı arasından sonra yeniden ekranlara dönen Aziz dizisinde reyting rekorları yeniden kırılmıştı. Yeni bölüme ait ilk detaylar ise fragmanla çıktı. Duygu dolu dakikaların yaşandığı Aziz dizisinden gelen kahredici haber ise ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.