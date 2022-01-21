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21 Oca 2022 - 14:26

Esra Erol Canlı Yayında Bir Kez Daha Yıkıldı! Avukat Hülya’nın Gözyaşı Kurumadı! 19 Yaşında 2 Kişi Tarafından… “İğrençsiniz!”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da milyonları yıkacak bir olay yaşandı. Avukat Hülya’yı delirteceği düşünülen bu durum gözlerde yaşları kurutmadı! 19 yaşında iki tarafından hamile bırakılan ve çocuğun kimden olduğunu bilmeyen Fatma olayı yeniden patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…