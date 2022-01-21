Esra Erol Canlı Yayında Bir Kez Daha Yıkıldı! Avukat Hülya’nın Gözyaşı Kurumadı! 19 Yaşında 2 Kişi Tarafından… “İğrençsiniz!”
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da milyonları yıkacak bir olay yaşandı. Avukat Hülya’yı delirteceği düşünülen bu durum gözlerde yaşları kurutmadı! 19 yaşında iki tarafından hamile bırakılan ve çocuğun kimden olduğunu bilmeyen Fatma olayı yeniden patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’a katılan Melahat Hanım, kızının evli ve iki çocuklu bir adama kaçtığını duyurmuştu. Yüreği yaralı annenin elinden ise Esra Erol tutmuştu. Fatma’yı defalarca kez canlı yayına çıkaran Esra Erol’a öyle bir hamle geldi ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.