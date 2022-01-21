- 21 Oca 2022 - 14:26 G: 21 Oca 2022 - 14:46

Esra Erol Canlı Yayında Bir Kez Daha Yıkıldı! Avukat Hülya’nın Gözyaşı Kurumadı! 19 Yaşında 2 Kişi Tarafından… “İğrençsiniz!”

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da milyonları yıkacak bir olay yaşandı. Avukat Hülya’yı delirteceği düşünülen bu durum gözlerde yaşları kurutmadı! 19 yaşında iki tarafından hamile bırakılan ve çocuğun kimden olduğunu bilmeyen Fatma olayı yeniden patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz haftalarda Esra Erol’a katılan Melahat Hanım, kızının evli ve iki çocuklu bir adama kaçtığını duyurmuştu. Yüreği yaralı annenin elinden ise Esra Erol tutmuştu. Fatma’yı defalarca kez canlı yayına çıkaran Esra Erol’a öyle bir hamle geldi ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

21 Oca 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

# ESRA EROL HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol'da 21 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 21 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 20 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 20 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 20 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 20 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 18 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 18 Ocak 2022 Salı ATV Canlı İzle!
Esra Erol’un Avukatı Hülya Kızını Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Güzelliği Karşısında Instagram Sallandı! “Yok Artık” mask
Esra Erol’un Avukatı Hülya Kızını Görenler Şaştı Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Güzelliği Karşısında Instagram Sallandı! “Yok Artık”
Esra Erol ve Avukat Hülya Yollarını Ayırdı! Avukat Hülya’nın Yeni Adresi Belli Oldu! “İhanet!” Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı! mask
Esra Erol ve Avukat Hülya Yollarını Ayırdı! Avukat Hülya’nın Yeni Adresi Belli Oldu! “İhanet!” Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı!
Esra Erol’a Nasıl Ulaşabilirim 2022! Esra Erol Whatsapp İhbar Hattı Nedir? Esra Erol Programına Nasıl Başvuru Yapılır? mask
Esra Erol’a Nasıl Ulaşabilirim 2022! Esra Erol Whatsapp İhbar Hattı Nedir? Esra Erol Programına Nasıl Başvuru Yapılır?
Esra Erol'da 14 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 14 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 14 Ocak 2022 Cuma ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 13 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol'da 13 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!
Esra Erol'da 12 Ocak 2022 Full İzle! ATV Esra Erol’da Bugün Tamamı 12 Ocak 2022 Çarşamba TEK parça youtube izle!! mask
Esra Erol'da 12 Ocak 2022 Full İzle! ATV Esra Erol’da Bugün Tamamı 12 Ocak 2022 Çarşamba TEK parça youtube izle!!
Esra Erol’da Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! ! Kurgu Denilmişti, Fatma Olayı Esra Erol Çileden Çıkacak! mask
Esra Erol’da Yeniden Patlak Verdi, Sarmaş Dolaş… Küfürler Havada Uçuştu! ! Kurgu Denilmişti, Fatma Olayı Esra Erol Çileden Çıkacak!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor? Show TV’den Karar Çıktı, Hayranları Yıkıldı! 10. Bölüm Herkesin Kabusu Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor? Show TV’den Karar Çıktı, Hayranları Yıkıldı! 10. Bölüm Herkesin Kabusu Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer… mask
Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer…
Hadise Yüzüğünü Kendisi Mi Aldı? 130 Milyon Liralık İflas Yarıp Geçmişti, Gerçekler Delirtti! Borcu Boyunu Aşmıştı… “Yok Artık” mask
Hadise Yüzüğünü Kendisi Mi Aldı? 130 Milyon Liralık İflas Yarıp Geçmişti, Gerçekler Delirtti! Borcu Boyunu Aşmıştı… “Yok Artık”
Survivor’dan Elenen Gizem’den Üstsüz Pozlar! Sesi Soluğu Çıkmıyordu, Alev Alev Yaktı! “Sen Neymişsin Be” Acun Ilıcalı Bile… mask
Survivor’dan Elenen Gizem’den Üstsüz Pozlar! Sesi Soluğu Çıkmıyordu, Alev Alev Yaktı! “Sen Neymişsin Be” Acun Ilıcalı Bile…
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Kızı Şok Etti! Gören Gözlerine İnanamıyor, Neden Göstermediği Ortaya Çıkmıştı! Meğer… mask
Ebru Gündeş’in Sır Gibi Sakladığı Kızı Şok Etti! Gören Gözlerine İnanamıyor, Neden Göstermediği Ortaya Çıkmıştı! Meğer…
Şarkıcı İzel’in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Partneri Çelik İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Şarkıcı İzel’in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eski Partneri Çelik İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ün Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Kurretülayn Matur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer mask
Survivor Ekstra Semih Öztürk’ün Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Kurretülayn Matur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… Meğer
Camdaki Kız Dizisinden Nalan Ayrılıyor! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Sosyal Medya Karıştı, Instagram Delirdi! mask
Camdaki Kız Dizisinden Nalan Ayrılıyor! Yeni Projesi Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Sosyal Medya Karıştı, Instagram Delirdi!
Survivor Sahra Işık Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Survivor Sahra Işık Kimdir? mask
Survivor Sahra Işık Bambaşka Birisine Döndü! Son Halini Görenler Delirdi, Ağızlar Açık Kaldı! Survivor Sahra Işık Kimdir?
Atakan Çelik’in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Atakan Çelik Kimdir, Aslen Nerelidir? Atakan Çelik Hangi Dizilerde Oynadı? mask
Atakan Çelik’in Yaşı Merak Uyandırdı! Duyan Şaştı Kaldı! Atakan Çelik Kimdir, Aslen Nerelidir? Atakan Çelik Hangi Dizilerde Oynadı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Polonya'da Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor 2022? Polonyada Okullar Ne Zaman Açılıyor 2022? Polonya'da Üniversite Eğitimleri Ne Zaman Başlıyor? mask
Polonya'da Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor 2022? Polonyada Okullar Ne Zaman Açılıyor 2022? Polonya'da Üniversite Eğitimleri Ne Zaman Başlıyor?
Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu mask
Ankara’da Kar Ve Ayaz Kabus Olacak! Tüm Şehir 6 Gün Resmen İptal… Meteoroloji Ankara İçin 5 Günlük Hava Tahmin Raporunu Yayımladı! İşte Ankara 21 Ocak Hava Durumu
Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor? Show TV’den Karar Çıktı, Hayranları Yıkıldı! 10. Bölüm Herkesin Kabusu Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Aziz Dizisi Final Mi Yapıyor? Show TV’den Karar Çıktı, Hayranları Yıkıldı! 10. Bölüm Herkesin Kabusu Oldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer… mask
Arka Sokaklar Dizisine Rıza Baba Yeniden Geliyor! Ölümlerden Döndü, Yine Bırakmadı! Her Şey Ortaya Çıktı, Görenler Delirdi! Meğer…
Hadise Yüzüğünü Kendisi Mi Aldı? 130 Milyon Liralık İflas Yarıp Geçmişti, Gerçekler Delirtti! Borcu Boyunu Aşmıştı… “Yok Artık” mask
Hadise Yüzüğünü Kendisi Mi Aldı? 130 Milyon Liralık İflas Yarıp Geçmişti, Gerçekler Delirtti! Borcu Boyunu Aşmıştı… “Yok Artık”
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri mask
Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status