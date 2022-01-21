- 21 Oca 2022 - 14:55 G: 21 Oca 2022 - 15:19

Masterchef’te Hasan, Sergen ve Dilara Dominik’e Yolcusu! Survivor All Star İçin Skandal Atak! Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor ve Masterchef resmen birleşiyor! Masterchef yarışmacılarının Survivor All Star adasına gideceği iddia edilirken; Acun Ilıcalı’dan ise gelen atak şok etti! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Masterchef ve Survivor All Star sevenlerini bir araya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışması Eren Kaşıkçı’nın birinci olmasıyla son bulmuştu. Hasan Biltekin ise yarışmada ikinci olmuştu. Yarışmanın geriye kalan son beşi hakkında ise skandal bir karar çıktı. Acun Ilıcalı’nın yaptığı atakla birlikte her şey tam dengesine oturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2022 - 14:55 Ankara- Yaşam

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