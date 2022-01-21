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21 Oca 2022 - 14:55

Masterchef’te Hasan, Sergen ve Dilara Dominik’e Yolcusu! Survivor All Star İçin Skandal Atak! Acun Ilıcalı Yine Yaptı Yapacağını…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri Survivor ve Masterchef resmen birleşiyor! Masterchef yarışmacılarının Survivor All Star adasına gideceği iddia edilirken; Acun Ilıcalı’dan ise gelen atak şok etti! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise Masterchef ve Survivor All Star sevenlerini bir araya getirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…