Camdaki Kız Dizisinde Göbek Attıran Veda! “Sonunda Gidiyor!” Cana’nın Kopyasıydı, Daha Beteriydi! Artık Her Şey Bitti! “Hoşça Kal”
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin son bölümü büyük yankı uyandırdı. Bir vedanın yaşandığı Camdaki Kız dizisi adeta göbek attırdı. Birçok kişi sosyal medya hesabı üzerinden “Sonunda gidiyor” yorumlarında bulundu. Cana’nın kopyasıydı, hatta bazı zamanlarda çok daha fazlasıydı ama defteri kapandı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birbirinden heyecanlı bölümlerin yaşandığı Camdaki Kız dizisine skandal bir veda yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.