- 21 Oca 2022 - 15:56 G: 21 Oca 2022 - 16:13

Buse Varol ve Alişan’ın Kızlarını Görenler Eridi! Aylar Sonra İlk Kez Kızını Gösterdi, Yorumlar Gırla! Hık Demiş Burnundan Düşmüş…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan gündemin rengini değiştirdi. Aylar sonra ilk kez kızını gösteren Buse Varol, görenleri eritti. Yorumlar gırla gelirken; Buse Varol’a olan benzerliği ise “Şıp demiş burnundan düşmüş” yorumlarını aldı. Kızının güzelliğiyle “Maşallah” dedirten Buse Varol, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yakın zamanda FOX TV’de yayınlanacak olan bir dizide Nurgül Yeşilçay’la birlikte rol alacak olan Buse Varol’un sosyal medya paylaşımları ise nefesleri kesiyor. Boşanma iddialarına inat mutlu olduklarını gösteren Buse Varol ve Alişan, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almışlardı. Kızını aylarda göstermeyen Buse Varol ve Alişan çifti ise ilk kez kızlarını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Oca 2022 - 15:56 Ankara- Yaşam

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