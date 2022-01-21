Buse Varol ve Alişan’ın Kızlarını Görenler Eridi! Aylar Sonra İlk Kez Kızını Gösterdi, Yorumlar Gırla! Hık Demiş Burnundan Düşmüş…

Yakın zamanda FOX TV’de yayınlanacak olan bir dizide Nurgül Yeşilçay’la birlikte rol alacak olan Buse Varol’un sosyal medya paylaşımları ise nefesleri kesiyor. Boşanma iddialarına inat mutlu olduklarını gösteren Buse Varol ve Alişan, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almışlardı. Kızını aylarda göstermeyen Buse Varol ve Alişan çifti ise ilk kez kızlarını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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